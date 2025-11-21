Сегодня по всей области проходят памятные мероприятия в честь Тимофея Ивановича Глушакова. Сердце главного миротворца Гомельщины перестало биться год назад, 21 ноября 2024 года. Ему было 90 лет.

В средней школе №27 Гомеля с участием родственников посла мира открыта музейная экспозиция «Глушаков Тимофей Иванович. С миром по жизни!». Уникальные фотографии, документы, личные вещи — гости смогут больше узнать о деятельности общественника, увидеть его активное участие в миротворческих инициативах. Например, спустя всего месяц вступления в должность председателя областного отделения БФМ, он дал комментарий «Гомельскай праўдзе» о том, что успел сделать. Заметка вышла 5 ноября 1998 года — ее копия теперь тоже часть памятного уголка.

Особое место занимают материалы, посвященные работе с молодежью, воспитанию у подрастающего поколения чувства ответственности за будущее планеты. Настоящей жемчужиной экспозиции стал личный дневник Тимофея Ивановича, в который он ежедневно записывал впечатления о проведенных мероприятия и выстраивал план на ближайшие несколько дней.

— Тимофей Иванович Глушаков довел работу нашего отделения до совершенства. Он был замечательным человеком, гражданином, патриотом. Созданием подобных экспозиций мы с одной стороны хотим увековечить память о нем. С другой — мы считаем, что его жизненный путь должен быть примером для подрастающего поколения, примером того, как надо любить жизнь, свою страну и бороться за сохранение мира. Все, что мы сегодня делаем, было создано им, — подчеркнул в своем выступлении председатель областного отделения Белорусского фонда мира Илья Беленький.

От себя лично и от всей семьи участников встречи, руководство города и области поблагодарил сын Тимофея Ивановича, Сергей Глушаков:

— Отец боролся за мир во всем мире, был воспитателем для молодого поколения. Он хотел, чтобы родная Беларусь процветала, а люди созидали доброе и светлое. Пусть так и будет А мы со своей стороны постараемся оказывать всевозможную поддержку фонду во имя укрепления мира на белорусской земле.

Педагоги и учащиеся школы мира отметили, что с Тимофеем Глушаковым учреждение образования связывали не только годы плодотворного сотрудничества, он был товарищем и другом, благодаря которому у школы появилась новая траектория для развития — миротворчество.

Тимофей Иванович возглавлял областное отделение Белорусского фонда мира с 1998 по 2024 годы. Когда миротворческое движение начало активнее развиваться, нужен был грамотный координатор, должность председателя областного отделения предложили Тимофею Глушакову. И он согласился. Главный миротворец региона умел находить и раскрывать в каждом человеке лучшие качества. По его инициативе построена каплица с мемориальными досками пяти сожженным деревням Брагинского района, налажены связи с многими миротворческими организациями из других стран, организованы десятки патриотических акций. Обсудить с Тимофеем Ивановичем можно было любую тему, и на каждый вопрос у него было свое мнение – мудрое, четкое, емкое.











































Источник: https://gp.by

© Правда Гомель