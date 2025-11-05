В мероприятии приняли участие молодые люди, которые начали свой профессиональный путь в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», КСУП «Кривск» и Гусевицкой школе.

Символично, что перед диалогом они посетили музейную комнату Гусевицкой школы, где им поведали об истории края, героическом подвиге местного населения и воинов-уроженцев в годы Великой Отечественной войны.





Заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай пообщался с каждым молодым специалистом, подробно расспросив о первых впечатлениях от профессиональной деятельности. В ходе беседы были также затронуты такие темы, как условия труда, обеспеченность жильем, организация досуга.

Особое внимание было уделено социальным гарантиям для молодых специалистов. Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова подробно разъяснила процедуру получения арендного жилья. Директор ЦБУ «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева проинформировала о возможности получения льготного кредита, а также кредита «На родныя тавары».

В свою очередь, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова рассказала о деятельности профсоюзной организации, а также о предусмотренных государством выплатах и социальных гарантиях.

Завершилось мероприятие вручением подарков молодым специалистам от районного отделения партии «Белая Русь», ОО «БРСМ», отраслевого профсоюза и предприятий, на которые они пришли работать.

Директор КСУП «Кривск» Александр Калыхан поддержал важность такого формата общения, отметив, что подобные встречи крайне важны для адаптации молодых кадров. «Это прекрасная возможность узнать молодых сотрудников лучше, услышать их потребности и предложения напрямую. Такое неформальное общение способствует укреплению взаимопонимания между руководством и коллективом, что в конечном итоге положительно сказывается на общей работе предприятия», – подчеркнул он.

Елизавета Малая

Фото автора