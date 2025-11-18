Символично, что открытие выставочного проекта совпало с официальным визитом в Беларусь губернатора Ростовской области России Юрия Слюсаря.



17 ноября в ходе встречи Президента Беларуси Александр Лукашенко с руководителем российского региона была отмечена перспективность сотрудничества Беларуси и России в сфере самолетостроения, энергетики, промышленной кооперации, агропромышленном комплексе и других. Белорусский лидер подчеркнул важность сохранения и развития взаимоотношений двух стран, особенно в нынешних непростых условиях. «Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки. Вы это хорошо знаете. Поэтому нам надо удержать свое. Беларусь и Россия были вместе и будут. Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось. Этого не позволят люди, народы. Это надо выдержать, это надо удержать. Это главное», – сказал Александр Лукашенко. И в основе такого сотрудничества – множество факторов, включая культурную, историческую общность, межличностные контакты и, прежде всего, по мнению Президента, экономика. Она играет наиважнейшую роль, это главное, что должно объединять два государства.

На выставке представлены 20 работ с изображениями произведений монументального искусства – как существующих, так и утраченных. Они были созданы в Ростове-на-Дону в конце XIX – начале XXI веков и стали неотъемлемой частью архитектурно-художественного облика города.

Выставка продлится до 18 декабря.