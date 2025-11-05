Похоже, наслаждаться теплой осенью белорусам осталось считанные дни. Синоптики прогнозируют поступление холодного воздуха из Скандинавии в Беларусь, что повлечет за собой существенное понижение температуры воздуха. Узнали, когда готовиться к резкой смене погоды.

Telegram-канал Nadvorie сообщил, что тепло покинет нашу страну уже после больших выходных – 10-11 ноября. В подтверждение своих выводов авторы приводят данные прогноза средней температуры тропосферы в слое от 0 до 5 км. Специалисты обратили внимание, что «в тыл циклона, который пойдет из Атлантики на северо-западную часть России, станет поступать холодный воздух из Скандинавии».

В Беларуси существенное похолодание ощутят во вторник, 11 ноября, но вторжение минусовых температур будет не кратковременным. Ожидается, что 13 ноября метеорологическая ситуация ухудшится, поскольку в республику придет воздух с арктического побережья Российской Федерации.

В Telegram-канале пояснили, что поступление подобной воздушной массы поздней осенью, как правило, говорит о минусовой температуре у земли. Ожидается, что днем она составит около -5…-10 °С, а ночью при ясном небе и снежном покрове столбик термометра может показать от 15 °C до 20 °С мороза.

