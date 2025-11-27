В середине ноября в продаже появилось эскимо «Столичное элит» — ванильный пломбир в глазури из горького шоколада с желейной начинкой. В составе мороженого присутствует этиловый спирт, а среди ингредиентов указан ароматизатор «Водка». Этот факт вызвал вопросы у родителей: можно ли давать мороженое детям? Ответили производители, пишет «SlutskGorod».

Вирусные ролики и «миф о пьянстве»

После выхода мороженого в продажу в интернете начали активно распространяться видео, где демонстрируется, что съев всего две порции, человек якобы может почувствовать легкое опьянение.

В одном из роликов автор дует в бытовой алкотестер сразу после поедания мороженого, и на табло отображается результат — 0,7 промилле.

Можно ли детям?

— Информация, которую «раздули» блогеры в соцсетях, не соответствует действительности. Показатели бытового алкотестера являются следствием паров алкоголя, которые исчезают через пару-тройку минут. Никакого вреда для детского организма наше мороженое, равно как и конфеты «Столичные», не несут, — пояснила начальник отдела маркетинга Минского хладокомбината №2 Дарья Смарцова.

mlyn.by