Эксперты в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказали, как в Беларуси проходит кампания по вакцинации от гриппа.



Главный врач 8-й городской поликлиники Минска, главный внештатный специалист по организации амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Комкова рассказала, что в октябре стартовала программа бесплатной вакцинации от гриппа российской вакциной. «Мы активно вакцинируем людей. В учреждении открыт кабинет вакцинации, работающий ежедневно с 8.00 до 20.00», — отметила она.

Эта работа также проводится на предприятиях столицы. «Мы заключаем с предприятиями договоры: они оплачивают вакцинацию, и мы выезжаем на места для проведения прививок. Таких предприятий в Минске много. Крупные компании заинтересованы в том, чтобы работники не болели», — подчеркнула главврач.

Вакцинируются обычно люди старшего поколения — от 50 лет. Специалисты поликлиники также обзванивают пациентов и предлагают им пройти эту процедуру. «Есть люди, которые убеждены, что во время беременности вакцинироваться нельзя, но доктора переубеждают их. Иногда это получается, а иногда — нет. Тем не менее беременные женщины вакцинируются активно. Пандемия COVID-19 внесла изменения в подход к вакцинации, и сейчас люди прививаются гораздо активнее», — сказала Татьяна Комкова.

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан добавила, что вакцинируются в Беларуси в основном люди из группы риска. «Мы хотели бы, чтобы вакцинация достигла 75% населения, потому что тогда достигается необходимая эффективность», — отметила она.

Группы риска включают детей от 6 месяцев до 3 лет, детей с 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями, медицинских и фармацевтических работников, беременных женщин, а также людей, проживающих в закрытых коллективах, как взрослых, так и детей.

Кампания по вакцинации охватила всю страну, включая Могилев. Заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы №1, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Ирина Бас добавила, что поликлиники города активно участвуют в этом процессе. «А мы, инфекционисты, регулярно разъясняем людям важность вакцинации перед каждым этапом кампании. Медицинские работники также обязательно проходят вакцинацию», — заметила она. Среди медицинских работников есть те, у кого есть противопоказания, но те, кто непосредственно работает с пациентами, должны обязательно вакцинироваться.

При этом некоторые говорят, что российские вакцины могут переноситься хуже, чем другие. Ирина Бас опровергла эту информацию. «Мы не замечали, чтобы российская вакцина была хуже других. Все мы были привиты вакциной российского производства и хорошо ее переносили. Продолжаем вакцинироваться и среди наших пациентов не наблюдали каких-либо последствий после прививки этой вакциной», — обратила она внимание.