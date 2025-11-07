Санитарно-эпидемиологической службе района исполнилось 80 лет.

В послевоенное время, в октябре 1945-го, по инициативе первого руководителя санитарной службы района Д.И. Полерман была образована противомалярийная станция. В 1945-1951 гг. уже функционировали три независимые друг от друга и подчиненные райздравотделу санитарно-профилактические учреждения: санитарная и малярийная станции, госсанинспекция. Но в 1951-м в связи с ликвидацией инфекции малярийную станцию закрыли, и единым санитарно-эпидемиологическим учреждением при райздравотделе стала районная санитарно-эпидемиологическая станция, деятельность которой позволила в короткие сроки снизить санитарные и эпидемические последствия.

Сегодня, спустя десятилетия, преодолев вспышку холеры в 70-е, затем борясь с последствиями ЧАЭС, ВИЧ-инфекцией, Ковид-19, переняв неоценимый опыт старших коллег и применяя современные технологии, наравне с медиками ЦРБ на защите здоровья граждан стоит коллектив районного центра гигиены и эпидемиологии.

По словам главного врача Сергея Антонова, основная задача учреждения – обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Эта работа включает в себя контроль за соблюдением санитарного законодательства предприятиями всех форм собственности и физическими лицами, а также мониторинг качества и безопасности среды обитания и продукции. Важнейшими направлениями остаются профилактика и защита от инфекций, для чего проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по предотвращению вспышек заболеваний и обеспечению биологической безопасности. Параллельно ведется активная работа по формированию здорового образа жизни и пропаганде гигиенических знаний среди населения. Кроме того, в учреждении осуществляется постоянный социально-гигиенический мониторинг, позволяющий отслеживать состояние здоровья населения в контексте достижения показателей Целей устойчивого развития.

Отмечая многообразие направлений, Сергей Антонов убежден, что стабильная и благоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе складывается во многом благодаря профессионализму работников. В райЦГЭ трудятся врачи, их помощники, фельдшер-лаборант, другие специалисты, которые, помимо профзнаний, должны обладать еще и техническими, юридическими, бухгалтерскими навыками, владеть ведением делопроизводства.

В этом сложность профессии, но в этом, уверена помощник врача-гигиениста Валентина Хлебоказова, и ее нужность людям. «Если повернуть время вспять, свой трудовой путь прошла бы снова. Ведь работа наша вовсе не бесполезна: она направлена на профилактику инфекционных заболеваний, а значит, на благо здоровья людей», – делится Валентина Алексеевна. Специалист высшей категории, имеющая стаж в отрасли 32 года, когда-то по совету отца вместо медсестринского дела выбрала специализацию «санитария, гигиена, эпидемиология» в Гомельском медучилище. Дипломированным специалистом распределилась на малую родину, в райЦГЭ, где начинала помощником врача-гигиениста по гигиене питания. Хоть и работала потом на протяжении 9 лет помощником врача-эпидемиолога, специализируясь на профилактике инфекционных заболеваний, в 2008 году вновь вернулась к гигиене и этому направлению верна до сих пор. В ее обязанности входит контроль за реализацией пищевых продуктов в торговой сети, приготовлением и реализацией кулинарных изделий в общепите, надзор за предприятиями пищевой промышленности.

Посещая объекты питания как объекты с высокой степенью риска, специалист обращает внимание на массу аспектов: соблюдение температурных режимов, товарного соседства, реализацию продукции по участкам, внешний вид продавца, чистоту и порядок не только внутри помещения, но и на благоустройство прилегающей территории и др. Валентина Хлебоказова – правая рука врача-гигиениста Юлии Дусовой и опытный наставник для молодых коллег Александра Демидовича и Дарьи Третинниковой.

К слову, мечту юности моей собеседницы стать медицинской сестрой исполнила ее дочь Дарья, которая лечит больных в отделении нейрохирургии Гомельской областной больницы и считает медицину своим призванием.

О важности своей профессии рассказала и фельдшер-лаборант Екатерина Сивцова. Работать в режиме многозадачности, при этом выполнять точно и качественно необходимые исследования, для нее – основной ориентир. Екатерина Павловна проводит химический анализ воды, проверяет пищевую продукцию на калорийность, содержание нитратов в растениеводческой продукции, наличие цезия-137 в пищевых продуктах. С помощью термогигрометра определяет основные параметры микроклимата на рабочих местах: температуру, влажность. Специалист не только проводит исследования, но и оформляет заключения, ведет необходимую документацию.

В лаборатории созданы все необходимые условия. В помощь Екатерине Сивцовой – современное оборудование и знания точных наук: физики, математики, химии. И, безусловно, опыт, накопленный за время работы. Фельдшер-лаборант имеет первую квалификационную категорию, в райЦГЭ – с 2000 года, куда после окончания Гомельского медицинского училища вернулась молодым специалистом. Выбрать профессию, связанную с охраной здоровья людей, ей порекомендовала бабушка, за что Екатерина Сивцова благодарна родному человеку.

На торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, вспоминали историю становления санитарной службы и чествовали тех, кто и сегодня стоит на страже здоровья наших граждан. За добросовестный труд в системе государственного санитарного надзора, значительный личный вклад в дело обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, активное участие в общественной жизни коллектива благодарности районного исполнительного комитета объявлены главному государственному санитарному врачу Буда-Кошелевского района – главному врачу районного центра гигиены и эпидемиологии Сергею Антонову, главному бухгалтеру Анне Романенко, фельдшеру-лаборанту Надежде Чугай. Благодарностями районного Совета депутатов за добросовестный труд в системе государственного санитарного надзора, значительный личный вклад в дело обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, активное участие в общественной жизни коллектива отмечен труд помощника врача-гигиениста Валентины Хлебоказовой и инструктора-дезинфектора Ирины Петренко.

Благодарности областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения объявлены председателю первичной профсоюзной организации, инструктору-дезинфектору Ирине Петренко, заведующему хозяйством Анатолию Ковалеву, фельдшеру-лаборанту Екатерине Сивцовой.

Почетными грамотами Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья награждены секретарь Алла Пыжикова, медицинский дезинфектор Ирина Круглякова, благодарность в связи с 103-летием со дня основания санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области объявлена бухгалтеру Наталье Синкевич.

Благодарственные письма райЦГЭ за добросовестный труд в системе государственного санитарного надзора, значительный личный вклад в дело обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения вручены: врачу-гигиенисту Елене Комешко, уборщику помещений Екатерине Ситенок, санитаркам Наталье Байдак и Оксане Горбач, ветеранам труда Ларисе Коротчиковой и Вере Войтеховской.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и из архива