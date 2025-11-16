ГАИ предупреждает: уже сейчас водителям стоит задуматься о подготовке своего автомобиля для использования в сложных и даже в экстремальных условиях. С 1 декабря по 1 марта транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами, которые необходимо установить на все колеса.

Важно также проверить общее состояние системы отопления салона, исправность внешних осветительных приборов и отрегулировать их. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель и проверить аккумулятор до наступления сильных морозов.

Кроме того, уже сейчас необходимо придерживаться зимнего стиля вождения на безопасной скорости, избегать резких маневров и снижать скорость при подъезде к перекресткам, пешеходным переходам и остановкам.

Пешеходам необходимо дополнять одежду фликерами, не выходить на пешеходный переход перед близко идущим транспортом.

Гомельщина официально