В целях выявления имеющихся проблем обеспеченности населения качественной питьевой водой и централизованными системами водоотведения Комитет государственного контроля Гомельской области 17 ноября проведет «горячую линию» на тему: «Качество услуг водоснабжения и водоотведения».

В указанный день с 14.00 до 16.00 по телефонам в г. Гомеле 8 (0232) 23-13-41 и 8 (0232) 23-83-68 граждане могут сообщить о претензиях к качеству питьевой воды, некорректной работе приборов учета и их несвоевременной замене, некачественном устранении недостатков в работе системы водоотведения, излишнем начислении платежей за услуги водоснабжения и водоотведения и других нарушениях и проблемных вопросах.

Поступившая на «горячую линию» информация будет тщательно изучена специалистами Комитета, при необходимости, будут приняты меры реагирования».

Комитета государственного контроля Гомельской области