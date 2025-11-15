Сегодня Белорусское радио отмечает 100-летний юбилей.

«Увага! Гаворыць Мінск!» — именно с этих слов ровно век назад началась история Белорусского радио. 15 ноября 1925 года в 18 часов 30 минут радиостанция РВ-10 имени Совнаркома БССР начала транслировать передачи в радиусе до 300 км и продолжительностью 30 минут в сутки.

В середине 20-х годов XX века в Беларуси началось формирование радиопередающей сети. В Минске и Гомеле были установлены мощные радиопередатчики, в 25 районах страны — радиоприемники коллективного пользования. В столице была построена 75-метровая деревянная мачта, а рядом оборудована студия.

В 1926 году появились передачи для разных категорий слушателей: «Белорусская деревня», «Красная смена», «Пионер Беларуси». В эфире также можно было услышать выступления членов литературного объединения «Маладняк».

С 1928 года в Беларуси начало развиваться проводное вещание. На радио был создан симфонический оркестр. Наряду с передачами из студии Белрадиоцентра начались трансляции передач из театров и клубов. Кроме того, в этом же году впервые в стране была проведена радиоперекличка городов СССР с участием Минска.

В начале 1930-х годов передачи Белорусского радио велись в форме радиогазет. В эфир регулярно выходили программы «Международный отдел», «В рабочий полдень», «Красноармейская газета» и др. А в 1933 году появились новые формы вещания, были открыты секторы «Последних известий», общественно-политический, художественный, детский и др. С развитием технологий на радио стали выходить передачи в прямом эфире: репортажи со встреч, митингов, собраний, демонстраций.

В 1936 году в рамках рубрики «Радиотеатр» появились драматические и музыкальные передачи, включая радиопостановки и спектакли, созданные по произведениям белорусских писателей.

В 1939 году была создана мощная радиостанция в Барановичах. Помимо этого, началось строительство радиопринимающего центра в Прилуках (Минский район). Стало развиваться областное и районное вещание.

Во время Великой Отечественной войны радиостанция временно прекратила свою деятельность. В этот период на коротких волнах в Москве работала радиостанция «Савецкая Беларусь». Первая ее передача вышла в эфир 1 января 1942 года. Радиостанция вела выпуски «Последних известий» для партизан и подпольщиков с обзором газеты «Советская Белоруссия» и газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну», составляла сводки Совинформбюро, готовила «Партизанские новости» и др. Большое место в эфире отводилось выступлениям партийных руководителей, деятелей науки и культуры.

В 1944 году в освобожденном Гомеле, а потом в Минске вновь заработала радиостанция РВ-10 имени Совнаркома БССР. Уже через год был расширен диапазон передач. Специальные выпуски «Последних известий», новые рубрики «По городам нашей республики», «На освобожденной белорусской земле» и другие были посвящены новостройкам, восстановлению сельского хозяйства, возрождению науки и культуры.

В 1950-е годы началась интенсивная работа по улучшению качества радиовещания. После ввода в 1955 году Минского телевизионного центра заработала 2-программная радиовещательная станция на ультракоротких волнах. В эфир выходили аналитическая программа «На хозяйственные темы», молодежная передача «Беларусь физкультурная», «Радиожурнал для женщин». На Белорусском радио развивались характерные для радиожурналистики жанры, такие как радиоочерк, радиорепортаж, радиокомментарий.

В 1960 году была завершена полная радиофикация Беларуси. А уже через два года началось регулярное вещание на коротких волнах на зарубежные страны.

В феврале 1963 года вышла в эфир радиостанция «Белорусская молодежная» с передачами «Звездная эстафета», «Задушевный разговор», «Я вам пишу». Примерно через год начала вещание радиостанция «Сельская жизнь» с программами «Сельское утро» и «Вечерние зарницы». У слушателей большой популярностью пользовались программа «День нашей жизни», передача для старшеклассников «Романтики», дискуссионный клуб «Собеседник», постоянный цикл передач «В обеденный перерыв» и другие.

В 1970-е годы Белорусское радио начало стереовещание на ультракоротких волнах, вводилось 3-программное проводное вещание. На начало 80-х годов XX века в стране насчитывалось 6 редакций областного, 115 районного, 12 городского и 32 фабрично-заводского радио. В это время начался процесс реформирования структуры Белорусского радио, его программной, идеологической и творческой установок. Основной информационно-пропагандистской и литературно-художественной программой оставалась 1-я программа радио.

В 1990-е годы начался новый этап развития Белорусского радиовещания. Проводилась работа по реорганизации Минского областного радио. В мае 1994 года радиостанции «Криница» и «Белорусская молодежная» объединились в новую программу «Радио-2». В том же году указом Президента Республики Беларусь было утверждено положение о Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, которая стала осуществлять руководство всем процессом от создания до выхода в эфир радиопрограмм.

В XXI веке приоритетными критериями деятельности Белорусского радио остаются оперативность, актуальность, точность, компетентность. Переход на цифровое вещание позволил более эффективно и качественно вести записи передач. Начиная с 2005 года все каналы и радиостанции Белорусского радио транслируются в режиме реального времени в сети Интернет.

В наши дни Белорусское радио — один из крупнейших медиаресурсов страны. Его визитной карточкой является Первый национальный канал — крупнейший радиоканал Беларуси, сетка вещания которого основана на сочетании информационных, тематических и музыкальных передач. В его эфире постоянно проводятся прямые радиотрансляции важнейших событий в жизни страны.

В рамках празднования векового юбилея Белорусского радио проходят различные круглые столы, творческие встречи, научно-практические конференции. 14 ноября в здании Минского главпочтамта состоялась церемония специального гашения марки и ввода в обращение почтового проекта, посвященного столетию радио. В этот же день в Национальном историческом музее состоялось открытие временной экспозиции, на которой представлены практически все основные этапы становления и развития белорусского радиовещания.

Сегодня, 15 ноября, состоится республиканский телерадиомарафон. Слушателей ожидает много интересных встреч, гостей, поздравлений, сюрпризов. 19 ноября во Дворце Республики состоится награждение победителей национального конкурса «РадиоТриумф». Зрителей также ждут торжественный концерт, работа фотозон и интерактивных площадок, где можно будет поучаствовать в розыгрыше призов, ознакомиться с деятельностью радиостанции, радиоведущими, а также получить автографы. Планируется, что торжества, посвященные столетию радио, не закончатся в этом году, а будут проходить до 101-го дня рождения.

За годы своего существования Белорусское радио прошло большой путь, освещая все важнейшие вехи истории нашей страны. В наши дни оно активно внедряет цифровые технологии, расширяет тематическое и региональное вещание. В то же время продолжает сохранять высокое доверие аудитории слушателей и укреплять свои позиции в конкурентной медиасреде.

