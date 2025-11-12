Очень сильная магнитная буря, практически максимального уровня, началась на Земле, проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сообщает РИА-Новости.

«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней», — говорится в сообщении лаборатории.

Отмечается, что геомагнитная ситуация выглядит слишком отличающейся от прогноза. К планете летят три выброса от произошедших ранее трех вспышек на Солнце. Ночью должен был прийти только первый, самый слабый из них, и вызвать бури уровня G1-G2.

Пик воздействия должен был совпасть с приходом плазмы от третьей вспышки и по-прежнему прогнозируется в середине суток, отметили ученые.

Единственное, по их словам, объяснение может заключаться в том, что движущееся последним облако плазмы от вчерашней вспышки (самой сильной в году) из-за своих рекордных скоростей догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака, сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.

