Специалисты рассказали, как его оплатить, если не пришло уведомление.

Первый способ – зарегистрировать Личный кабинет на портале налоговых органов и сформировать извещение самостоятельно. Второй вариант – обратиться в любой налоговый орган лично и запросить копию уведомления. Третий – через ЕРИП.

Кроме того, налог можно оплатить не всей суммой сразу, а по частям. Главное, чтобы последний платеж прошел не позднее 17 ноября.

По сравнению с прошлым годом порядок уплаты налогов особо не поменялся. Ставки незначительно подросли на 5-7% по отношению к уровню прошлого года, это связано с тем, что они были проиндексированы на уровень инфляции.

Гомельщина официально