Для чего Беларусь строит и наводит мосты

Мосты и дороги — наиважнейшая задача государства. На открытии обновленного моста через реку Припять ­­­Президент Александр ­­­Лукашенко говорил об этом неспроста. Эксперты подтвердят: вопрос касается не только удобств жителей конкретного региона. Транспортная инфраструктура, пути сообщения напрямую влияют на экономику всей страны. «Нам надо ускоряться», — символично отметил Глава государства. Что, собственно, мы в пятилетку качества и делаем. Мало того, наша страна наводит мосты не только в прямом, но и в глобальном смысле — речь о проводимой нами политике.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Мосты и дороги — это наиважнейшая задача государства. Государство должно заниматься инфраструктурой. Дорога есть — пожалуйста, езжай на личном автомобиле, общественном транспорте… Вот кусок земли — строй дом, развивайся. Будет возможность — чуть-чуть где-то поможем по жилью и так далее.

На торжественной церемонии открытия обновленного моста через Припять, 6 ноября 2025 года

Подспорье для экономики

Хорошо развитая инфраструктура — отличное подспорье для экономики. «Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — сказал Глава государства в Мозыре. Председатель общества «Знание», аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, рассуждая на экономическую тематику, вводит в курс дела. Проводимые исследования, отмечает он, говорят о том, что создание и развитие дорожной сети, строительство мостов и другой подобной транспортной инфраструктуры резко увеличивают темпы экономического роста. Мы имеем в виду 1,5 процента.

— А если речь идет про увеличение скорости передвижения автомобильного и железнодорожного транспорта по этим магистралям, то темпы экономического роста растут еще на 1,5-2 процента, — обращает внимание Алексей Авдонин.

— В том же передовом Китае сейчас ключевая тенденция как раз и заключается в наращивании не только количества автомобильных и железнодорожных дорог, но и скорости перемещения по ним. В этом случае снижаются временные потери на доставку грузов, оборот сырья, комплектующих. Все это позволяет в единицу времени зарабатывать гораздо больше денег, что в результате сказывается на увеличении темпов экономического роста. Что значит это для конкретного гражданина?

Богатство, благосостояние белорусов будет увеличиваться за счет роста реальной зарплаты. Также надо понимать, что Беларусь — транзитная страна, через нее идут большие потоки товаров с востока на запад, в Европу. Это, конечно же, способствует тому, что, создавая хорошие дороги, мы тем самым будем иметь возможность взимать оплату за транзит и зарабатывать на этом трафике.

Ориентир для развития страны

Хорошие дороги ко всему должны обеспечивать возможность быстрого, комфортного перемещения белорусов по всей территории нашей страны — для более оперативного доступа к объектам здравоохранения, торговым центрам, другим службам и услугам. И это — про социальную составляющую. Впрочем, говоря о дорожной инфраструктуре, разговор мы ведем не только о скорости доставки товаров, но и об ускорении в принципе. Отставать в пятилетку качества просто не имеем права, иначе нас попросту съедят конкуренты.

— Глава государства озвучил, что «надо ускоряться», и это точно обозначенный им ориентир для дальнейшего развития страны, — подчеркивает заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Виталий Уткин. — Ведь, как показывает жизненная практика, регионы, которые действуют более быстро и решительно, имеют преимущество в существующей конкуренции за инвестиционные портфели и кадровый потенциал. А это уже напрямую может быть использовано во благо региона — как в данный момент, так и при разработке концепции развития на будущее.

Ускоряться нужно эффективно, с четким ориентиром на успешный экономический результат, синхронизируя усилия власти, бизнеса и общества. Сейчас очень важны и налаженное взаимодействие государственной вертикали, совместная работа министерств, ведомств и местных исполнительно-распорядительных органов власти (вертикальное сотрудничество). Ведь географическое положение Беларуси — это наше конкурентное преимущество на пути транзитных перевозок. Политическое ­безумие в Европе скоро завершится, и для многих стран маршрут через Беларусь будет самым коротким, удобным и эффективным транзитным путем. А сегодня стоит задача для регионов — инфраструктурная готовность, экономическая стабильность и комфортная жизнь для граждан.

Геополитический символизм

Есть во фразе «наводим мосты» и определенный символизм. Геополитический. Подобным «строительством» мы занимаемся, пока наши соседи отгораживаются от нас заборами. А берега соединяем, как отметил ­­­Президент Александр ­­­Лукашенко, в том числе и для соседей-украинцев. «Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», — напомнил Глава государства. И это о той самой политике добрососедства.

— Да, открытие моста через реку Припять у Мозыря — это событие, в первую очередь знаковое для местного движения, но это и открытая дверь для общего транзита, — говорит эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.

— Мост мы ремонтировали сами, доказав, что все всегда в наших силах. Особенно когда все вокруг нас мосты рушат. А мы открываем новые. Это расценивается одновременно и как достижение в наше сложное время, и как символ новой эпохи, к которой мы все равно придем. Это сигнал к миру, общению и движению навстречу друг другу. Потому что мосты строят, чтобы связать не только разные берега, но и разные взгляды и подходы к друг к другу. ­­

Президент неспроста сказал о том, что соединяем мы берега в том числе и для украинцев. Символически новый мост неподалеку от границы с Украиной — это не просто объект дорожной инфраструктуры, это словно протянутая рука нашей дружбы и помощи в их сторону. Ведь Глава государства, пользуясь случаем, особо отметил, что Беларусь не чужая Украине. Мы принимаем украинцев как своих и по-братски делимся с украинцами хлебом, работой и жильем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций (в интервью БЕЛТА):

— С 2021 по 2025 год в стране реализованы такие значимые проекты, как реконструкция участков автодорог Р-23 Минск — Микашевичи от Солигорска до Слуцка, Р-53 от Минска до Жодино, М-3 от Логойска до Плещениц. Возведены юго-западный обход Могилева и обход городского поселка Мир. Все областные центры связаны со столицей автомобильными дорогами первой категории, за исключением Витебска: реконструкция М-3 Минск — Витебск продолжается. Почему эта трасса так важна? Ее участок между Минском и Лепелем, а также автодорога Р-46 являются частью транспортного коридора в направлении портовой инфраструктуры Российской Федерации. Чтобы повысить эффективность грузоперевозок автомобильным транспортом в направлении портов северо-запада России, участок М-3 от Плещениц до границы Минской и Витебской областей реконструируется по параметрам первой технической категории. Продолжается реконструкция автодороги Р-46 от Лепеля до Полоцка, завершить которую предусматривается в 2026 году. Кроме того, ведутся масштабные строительные работы на участках автодорог Р-53 от Жодино до Борисова, М-10 от Речицы до Калинковичей, Р-122 от Могилева до Чаус. Работы на этих дорогах в ближайшие годы будут продолжены.

По итогам нынешней пятилетки в Беларуси планируется отремонтировать и реконструировать примерно 500 мостовых сооружений, расположенных на дорогах республиканского и местного значения.

Среди наиболее крупных можно назвать следующие: мост через Западную Двину на подъезде к Новополоцку, мост через реку Березину на автодорогах Р-63 и Р-43, мост через реку Неман на автодороге Р-41, а также мост через реку Сож на автодороге Р-74. В 2026 году продолжатся строительные работы на мостах через Сож в Ветке на автодороге Р-30, через Днепр возле Речицы на М-10, а также моста через реку Вилию на подъезде к городу Вилейке. В целом объемы ремонта в следующей пятилетке намерены сохранить на сложившемся уровне — около 500 мостовых сооружений.

Мнение

Жителям и гостям района – комфортные дороги

Алексей АВДАШКОВ, директор ДРСУ-184:

– Строительство и ремонт автомобильных дорог – основная задача управления. Успешно ее решая, мы улучшаем транспортную доступность, способствуя социально-экономическому развитию нашего и других районов.

Силами ДРСУ-184 за 9 месяцев текущего года выполнены работы по содержанию автодорог на сумму более 1184 тыс. руб., улиц сельских населенных пунктов – 174,1 тыс. руб. Более 320 км дорожного полотна было профилировано, на 11142,5 м² выполнен ямочный ремонт. Для подсыпки заниженных мест использовано 3516 м³ песчано-гравийной смеси. В качестве примеров можно привести укладку нового асфальта на участке между Лозовом и Церковьем, ремонт подъездных путей к Радеево и Уборкам, текущий ремонт полотна между Недойкой и Ивановкой. На грунтовой дороге к Рудне-Ольховке от шоссе Уваровичи–Чеботовичи–Смычек уложено гравийное покрытие. На трассе Буда-Кошелево–Селец отремонтирована автобусная остановка, установлен павильон. Теперь пассажирам гораздо удобнее ожидать транспорт.

Будакошелевщина является частью транспортной артерии области и республики. И мы заинтересованы в своевременном и качественном обслуживании дорожной сети района, обеспечивая быстрое и комфортное передвижение транспортных средств.