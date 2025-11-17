Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера посетил супермаркет «Евроопт Super» по ул. Ленина, где изучил спрос на товары, представленный ассортимент, включая местное производство, сроки годности продуктов, наличие товаров первой необходимости.



Главная задача мониторинга – не допускать необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также контролировать ассортиментный перечень продуктов. «Регулярный контроль цен – важная задача, направленная на поддержание их стабильности и разнообразие предлагаемых товаров, чтобы наши граждане, горожане и сельчане, имели возможность покупать все необходимое», – обозначил парламентарий.

Наталья Логунова

Фото автора