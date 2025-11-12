Создание генетического банка лесных ресурсов, селекционной базы, инновационных биопрепаратов, которые позволяют оперативно обнаруживать и ликвидировать очаги массового размножения вредителей, разработка биотехнологий микроклонального размножения растений — эти и другие достижения последних лет Института леса Национальной академии наук Беларуси отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на международной научно-практической конференции о функционировании лесных экосистем в современных условиях, посвященной 95-летию Института леса, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул руководитель области, эта знаковая дата не только учреждения, но и целой научной школы, которая на протяжении почти века определяет стратегию развития белорусского лесного хозяйства. «История Института — это летопись трудов и достижений нескольких поколений ученых, настоящих подвижников науки, посвятивших жизнь делу сохранения и приумножения зеленого богатства нашей родной, любимой Беларуси», — отметил Иван Крупко.

Он обратил внимание: в юго-восточном регионе лес всегда был не просто природным ресурсом. «А частью жизни, характером и судьбой. Сменялись эпохи и названия учреждения, но неизменным оставалось главное: научная глубина, ответственность и преданность делу сотрудников института. Благодаря труду сотен ученых создана мощная научная база, заложены основы современной лесной селекции, биотехнологии, экологии, защиты и воспроизводства лесов. Именно здесь, в Гомеле, формировались направления, которые определили развитие отрасли на десятилетия вперед: от восстановления лесов после войны до создания генетико-селекционной основы лесовоспроизводства, от разработки нормативной базы лесопользования до внедрения биотехнологических методов защиты лесов», — сказал председатель облисполкома.

«После аварии на Чернобыльской АЭС именно институт стал пионером нового научного направления (лесной радиоэкологии), внесшего неоценимый вклад в реабилитацию пострадавших земель. Среди достижений последних лет — создание генетического банка лесных ресурсов, селекционной базы, инновационных биопрепаратов, которые позволяют оперативно обнаруживать и ликвидировать очаги массового размножения вредителей, разработка биотехнологий микроклонального размножения растений, участие в реализации государственных стратегий и программ по сохранению и воспроизводству лесов. Эта работа имеет огромное значение для всего лесного фонда страны», — констатировал глава региона.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам института. «Благодаря вам заложены традиции высокой научной культуры, ответственности, верности профессии. Ваш опыт и мудрость — прочный фундамент, на котором строится современная наука», — отметил Иван Крупко.

Обращаясь к молодым исследователям, руководитель области подчеркнул: перед ними открываются широкие горизонты — геномные исследования, клеточная селекция. «От вашего упорства, творчества и веры в идею зависит, каким будет белорусский лес через десятки лет», — напутствовал председатель облисполкома.

Он пожелал коллективу Института леса, чтобы его труд всегда был востребован страной, а результаты исследований служили делу устойчивого развития, экологической безопасности и процветания Беларуси. «Пусть каждый ваш проект приносит пользу, а каждое дерево, выросшее благодаря вашим знаниям, будет живым символом верности науке и Родине», — заключил Иван Крупко.