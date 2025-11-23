Неделя кибербезопасности стартует 24 ноября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.

По данным ведомства, в этом году в стране наметилась положительная тенденция: впервые за последние годы уровень киберпреступности пошел на спад. За январь — октябрь количество таких преступлений снизилось на 9%. При этом правоохранители отмечают, что новые цифровые угрозы продолжают эволюционировать, поэтому гражданам не следует терять бдительность.

«Несмотря на обнадеживающее снижение, доля киберпреступлений составляет почти треть в общем массиве зарегистрированных злодеяний, при этом злоумышленники не прекращают поиск новых уязвимостей и способов обогащения», — пояснили в МВД.

Для защиты граждан в цифровом пространстве с 24 по 30 ноября в стране пройдет республиканская профилактическая акция «Неделя кибербезопасности». Она нацелена на повышение осведомленности населения о новых схемах мошенничества и формирование культуры безопасного поведения в интернете.

По словам заместителя начальника ГУПК МВД Александра Рингевича, особое внимание будет уделено противодействию телефонному и онлайн-мошенничеству, а также профилактике вовлечения граждан, особенно молодежи, в незаконные схемы по обналичиванию денежных средств. В центре внимания также защита наиболее уязвимых категорий — пенсионеров и несовершеннолетних.

МВД приглашает граждан присоединиться к программе акции. Это позволит повысить цифровую грамотность и надежно защитить сбережения от киберугроз.