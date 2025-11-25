Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление, к сожалению, нередкое. Для животных они, как правило, смертельны, а ДТП с крупными копытными (лось, олень, кабан, косуля) могут иметь серьезные последствия как для транспорта, так и для водителей и пассажиров.

Животные выходят на автодороги по различным причинам: чаще всего – направляясь к местам кормежки и обратно к месту отдыха; некоторых привлекает разбросанная дорожными службами солевая смесь; иногда дикие животные выходят на асфальт просто погреться и обсохнуть от росы (заяц, лисица), так как температура асфальта обычно выше температуры воздуха; нередко дикие животные выбегают на автодороги при преследовании их хищниками или охотничьими собаками.

В большинстве случаев столкновения можно избежать. Если на пути движения автомобиля или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо максимально снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться. Обычно дикое животное воспринимает движущийся автомобиль как хищника, пытающегося отрезать пути отступления, поэтому в последний момент бросается через дорогу, чтобы «выскочить из окружения». Однако адекватно оценить скорость автомобиля животное не в состоянии, в результате на полном ходу может произойти столкновение.

Животное, оказавшееся в ночное время в свете фар, ослеплено, темноту за пределами пучка света оно воспринимает как стену и начинает метаться, не видя ничего, кроме освещенного участка дороги и горящих фар. В такой ситуации следует остановиться, выключить фары (но оставить включенными габаритные огни), включить аварийную световую сигнализацию, тем самым дать животному адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу.

Соблюдение правил дорожного движения, в том числе скоростного режима, и особая осторожность в зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные», существенно снизит риск аварий, связанных с внезапным появлением животных на автомобильных дорогах.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ