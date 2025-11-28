Бурное развитие телекоммуникационных технологий, стремительный рост числа электронных устройств и услуг, предоставляемых населению с использованием информационных технологий, привели к увеличению количества киберпреступлений.

О том, как противостоять киберпреступности, рассказывает судья районного суда Константин Скорин:

– К киберпреступлениям относятся все противоправные деяния, которые осуществляются с использованием компьютерной техники, планшетов, смартфонов через глобальную сеть «Интернет».

Одним из наиболее распространенных видов является фишинг. Злоумышленник создает сайт-близнец, который схож с сайтом официальной организации, как правило, предоставляющей банковские услуги, курьерскую доставку. Далее ссылка на этот сайт отправляется доверчивому гражданину, и тот, перейдя по ней, вводит реквизиты или данные авторизации. Используя их, преступник похищает денежные средства с банковского счета или завладевает учетной записью пользователя.

Многие, наверное, наслышаны и о вишинге. Злоумышленники звонят жертве и от имени банковского сотрудника или сотрудника правоохранительных органов сообщают, что необходимо осуществить какие-либо действия с банковской картой, так как кто-то пытается похитить с нее денежные средства, либо оформляет кредит, либо производит подозрительную оплату. Завладев реквизитами карты, которые ему предоставляет доверчивый гражданин, преступники осуществляют хищение денежных средств с его банковского счета.

В последнее время кибермошенники также побуждают граждан открыть кредит. Злоумышленники сообщают жертве о том, что якобы кто-то посторонний пытается открыть кредит на ее имя, и для его деактивации необходимо самостоятельно обратиться в банк и открыть кредит, переслав впоследствии реквизиты счета.

Самый главный совет: никогда не терять бдительность в подобных случаях! Также хочу порекомендовать несколько нехитрых правил, которые помогут не стать жертвой преступников:

– при использовании известных сайтов, обращать внимание на их внешний вид: возможно вы зашли на поддельную его копию;

– не использовать одинаковые логины и пароли на различных сайтах;

– не применяйте слишком легкие пароли, либо те, о которых можно легко догадаться (даты рождения, номера телефонов и т.д.);

– по возможности используйте двухфакторную аутентификацию, когда кроме ввода логина и пароля необходимо вводить временный код, отправляемый обычно на мобильный телефон в виде SMS-сообщения;

– при поступлении сообщений и звонков, побуждающих к осуществлению финансовых транзакций либо передаче финансовых реквизитов, обязательно проверяйте данную информацию, например, позвонив в банк.

Будьте предельно внимательны. Только так вы сможете уберечь себя и своих знакомых от противоправных посягательств со стороны третьих лиц.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО