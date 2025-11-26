Нотариусы 3 декабря будут консультировать бесплатно инвалидов, их опекунов и попечителей, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской нотариальной палаты Юрий Лукашевич.

Представители нотариата Беларуси будут консультировать бесплатно в формате прямых телефонных линий с 10.00 до 12.00. В республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню инвалидов, примут участие нотариусы областных и Минского городского нотариальных округов. Телефоны нотариусов, к которым можно будет обратиться, указаны на сайте БНП.

Инвалиды и их официальные представители (опекуны и попечители) смогут получить консультацию у нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию (составление завещания и оформление наследственных прав, удостоверение доверенности, совершение исполнительных надписей и др.).

Участие в подобных акциях в ходе правового просвещения для нотариального сообщества Беларуси стало уже традиционным. Основная цель подобных мероприятий — обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня их правосознания и правовой культуры.