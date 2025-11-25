«Белавиа» с 31 марта открывает регулярные рейсы из Минска в Нячанг (Вьетнам), сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

«Километровые пляжи и чистое Южно-Китайское море с удивительным подводным миром. Город радует кафе, барами и спа, а рядом — живописные острова, храмы и горячие источники для разнообразного отдыха», — рассказали в авиакомпании.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на Airbus A330-200.

Вылет из Минска запланирован на 0.30, прибытие в Нячанг — в 15.30, обратный рейс из Нячанга — в 17.30, прибытие в Минск — в 1.10.

Время в пути составит 11 часов туда и 11 часов 40 минут в обратном направлении. Время для всех аэропортов указано местное.

Билеты стартуют от Br1393 в одну сторону и от Br2704 туда-обратно (тариф «Лайт»).