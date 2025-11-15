В нынешнем году район принял свыше ста молодых специалистов, причем более половины из них выбрали работу в сельском хозяйстве. Юноши и девушки готовы применять свои знания на практике и вносить вклад в развитие аграрной сферы. Сегодня мы расскажем о трех представителях разных, но важных для села профессий.

В ответе с первых дней

Уроженка Чечерщины Екатерина Давитко уже в 21 год занимает ответственную должность главного бухгалтера управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. Окончив Гомельский аграрно-технический колледж, поступила в сельскохозяйственную академию, где осваивала бухгалтерское дело.

На выбор специальности повлиял пример ее тети, а также понимание того, что профессия бухгалтера остается востребованной в любой сфере. Молодой специалист высоко оценила практическую подготовку, полученную в колледже. Она позволила ей быстро влиться в рабочий процесс. А расширенная в академии теоретическая база только дополнила имеющиеся знания.

Спектр обязанностей у главного бухгалтера весьма широк и охватывает как ведение квартальной и годовой отчетности, так и строгого учета данных по зерну и комбикормам.

Переезд в Буда-Кошелево Екатерина восприняла позитивно, отметив уют и спокойную атмосферу города. А в свободное время, которого сейчас остается совсем немного, девушка вспоминает спортивные увлечения настольным теннисом, волейболом, бадминтоном, плаванием и надеется скоро вернуться к активному образу жизни.

С заботой о животных



Александр Емельянов, получив среднее специальное образование в Речицком аграрном колледже, по распределению прибыл в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и работает ветеринарным врачом.

Как отмечает молодой специалист, работа в животноводческом комплексе требует не только прочных теоретических знаний, но и способности к быстрому принятию решений, а также готовности постоянно сталкиваться с новыми профессиональными вызовами. Именно эта многогранность и возможность ежедневно решать нестандартные задачи составляют для него основную привлекательность выбранной профессии.

Несмотря на занятость, вне рабочего графика Александр – активный и увлеченный молодой человек. С детства занимается баскетболом, находя в игре отличный способ поддерживать физическую форму. А верным его спутником уже 12 лет остается кот Том, который вместе с хозяином обустраивается на новом месте жительства.

Любопытно, но еще со школьных лет Александра привлекали механизмы и автомобильная техника. Однако интерес к ветеринарии в конечном итоге определил его профессиональный выбор.

Практические навыки позволяют молодому специалисту эффективно работать как с поголовьем сельскохозяйственных животных, так и оказывать квалифицированную помощь домашним питомцам местных жителей.

Александр намерен расти профессионально и дальше: уже подал документы в Речицкий филиал Витебской государственной академии ветеринарной медицины.

Техника в надежных руках



Александр Елисеев работает слесарем по ремонту сельскохозяйственной техники в КСУП «Кривск». Интерес к сложным механизмам, в особенности к устройству сельхозмашин, проявился у него еще в детстве. Это и предопределило профессиональный выбор, для чего уроженец Добруша поступил в Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж. Здесь, по его словам, он получил прочную теоретическую базу и качественную практическую подготовку.

Молодой специалист отмечает, что работа в хозяйстве имеет свою специфику и отличается от учебного процесса. Помимо теоретических знаний, она требует смекалки, необходимой для диагностики сложных поломок, коммуникабельности, а также готовности постоянно иметь дело с новыми моделями техники и технологиями их обслуживания. Профессия слесаря для Александра привлекательна и тем, что есть возможность не просто управлять машинами, разбираться в их конструкции, принципах работы, но и «оживлять» вышедшие из строя агрегаты.

В свободное от работы время Александр предпочитает активный отдых. Его давним спортивным увлечением является волейбол: он с удовольствием играет в него при любой возможности, особенно когда удается навестить родных в Добруше.

Сельское хозяйство – сложная и многогранная отрасль, где важна работа каждого специалиста: от точного расчета бухгалтера до грамотного лечения животных и исправности техники. Молодежь, благодаря своим знаниям и свежему взгляду, новым подходам способствует тому, чтобы аграрная сфера Будакошелевщины шла в ногу со временем и продолжала уверенно развиваться.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора