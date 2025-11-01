Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

В соответствии с установленным Министерством спорта и туризма перечнем ноябрь 2025 года объявлен месяцем охотничьего туризма, что подчеркивает богатые традиции и потенциал страны в этой сфере. Это не просто обозначение сезона, а старт масштабной программы мероприятий, призванных продемонстрировать уникальность данного вида туризма и его значительный вклад в экономику регионов.

В агентстве подчеркнули, что для проведения месяца охотничьего туризма разработан и утвержден план мероприятий, направленный на популяризацию этого вида туризма. План включает в себя проведение пресс-конференций для СМИ и семинаров для специалистов туристической отрасли, организацию круглых столов с участием представителей власти, бизнеса и общественных организаций, участие в международных туристических выставках; проведение конкурсов на лучшие фотографии и видеоролики, организацию дней открытых дверей в охотничьих хозяйствах и на базах отдыха.

В республике созданы все условия для комфортного и безопасного охотничьего отдыха: богатая фауна (в лесах обитают лось, кабан, олень, косуля, лиса, заяц, белка и другие животные, которые делают охоту увлекательной), разнообразные охотничьи угодья (от широколиственных лесов до болот и речных долин). Развита инфраструктура — открыто большое количество охотничьих хозяйств и баз отдыха, которые предлагают комфортные условия проживания, питания.