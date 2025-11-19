В Беларуси 19 ноября на отдельных участках дорог ожидается гололедица. В МЧС напомнили о факторах опасности в такую погоду, сообщает БЕЛТА.

При гололедице возможно затруднение движения транспорта, увеличивается вероятность возникновения ДТП. Спасатели призвали к осторожности, поскольку на скользком покрытии возрастает риск травматизма.

В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западу ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Столбики термометров покажут от нуля до плюс 5 градусов.