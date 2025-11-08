Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу в усиленном варианте на территории области.
Под особым контролем у правоохранителей места повышенной аварийной опасности:
— пешеходные переходы, особенно нерегулируемые, расположенные на длинных прямых участках или рядом с остановками общественного транспорта, торговыми центрами;
— выезды на магистрали и съезды с них: места слияния потоков, где требуется перестроение, и часто происходят «догоняющие» столкновения;
— участки дорог с частыми туманами, гололедом, другими сезонными опасностями;
— дороги рядом с крупными развлекательными центрами, стадионами, где в выходные дни и вечернее время резко возрастает и поток машин, и количество пешеходов, а также водителей, которые могут быть не совсем трезвы.
Видимое присутствие сотрудников ГАИ: простое дежурство патрульного экипажа в таком месте уже дисциплинирует водителей. Они сбавляют скорость, ведут себя внимательнее.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения – водителям, пешеходам и пассажирам:
- водителям: выбирайте безопасную скорость при движении, пропускайте пешеходов, никогда не садитесь за руль в состоянии усталости или опьянения;
- пешеходам: переходите дорогу только в разрешенных местах, убедившись в своей безопасности. Используйте световозвращающие элементы в темное время суток;
- пассажирам: пристегивайтесь ремнями безопасности в салоне автомобиля и не отвлекайте водителя.
Безопасность на дороге – это совместная ответственность. Неважно, кто вы – водитель, пешеход или пассажир, – от действий каждого зависит общий порядок и жизнь людей.