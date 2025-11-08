Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу в усиленном варианте на территории области.

Под особым контролем у правоохранителей места повышенной аварийной опасности:

— пешеходные переходы, особенно нерегулируемые, расположенные на длинных прямых участках или рядом с остановками общественного транспорта, торговыми центрами;

— выезды на магистрали и съезды с них: места слияния потоков, где требуется перестроение, и часто происходят «догоняющие» столкновения;

— участки дорог с частыми туманами, гололедом, другими сезонными опасностями;

— дороги рядом с крупными развлекательными центрами, стадионами, где в выходные дни и вечернее время резко возрастает и поток машин, и количество пешеходов, а также водителей, которые могут быть не совсем трезвы.

Видимое присутствие сотрудников ГАИ: простое дежурство патрульного экипажа в таком месте уже дисциплинирует водителей. Они сбавляют скорость, ведут себя внимательнее.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения – водителям, пешеходам и пассажирам:

водителям: выбирайте безопасную скорость при движении, пропускайте пешеходов, никогда не садитесь за руль в состоянии усталости или опьянения;

пешеходам: переходите дорогу только в разрешенных местах, убедившись в своей безопасности. Используйте световозвращающие элементы в темное время суток;

пассажирам: пристегивайтесь ремнями безопасности в салоне автомобиля и не отвлекайте водителя.

Безопасность на дороге – это совместная ответственность. Неважно, кто вы – водитель, пешеход или пассажир, – от действий каждого зависит общий порядок и жизнь людей.

