25 ноября на YouTube-канале НЦЗПИ в 10.30 состоится открытая трансляция вебинара «Новации и меры по реализации Закона Республики Беларусь от 5 декабря 2024 г. № 44-З «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

В прямом эфире выступит начальник отдела государственной регистрации Национального кадастрового агентства Ольга Вашкевич.

Спикер расскажет:

о взаимодействии нотариусов и регистраторов с 11 июня 2025 г.;

об обязательности и экстерриториальности госрегистрации;

об особенностях госрегистрации права совместной собственности на недвижимое имущество;

о внесении исправлений в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в автоматическом режиме;

о совершенствовании подходов к удостоверению регистраторами договоров с недвижимым имуществом;

об изменении порядка обжалования решений, действий (бездействия) регистратора.

Традиционно можно задать вопросы по теме вебинара. Направляйте их на электронную почту nczpionline@center.gov.by до 11.00 25 ноября. Ответы – в ходе прямого эфира.

Подключайтесь к трансляции, смотрите видео на каналах НЦЗПИ в YouTube и Rutube и получайте полезную информацию от государственных регуляторов тех или иных сфер общественных отношений и разработчиков правовых актов!