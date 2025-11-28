Облагаются ли подоходным налогом выплаты по договорам страхования жизни, рассказали БЕЛТА в Министерстве финансов.

В ведомстве подчеркнули, что одним из преимуществ договора страхования жизни являются установленные государством налоговые льготы. По договорам, заключенным на срок не менее трех лет, доходы граждан, подлежащие налогообложению, уменьшаются на суммы уплаченных страховых взносов.

Не облагаются подоходным налогом страховые выплаты в связи с наступлением страховых случаев.

Если договор добровольного страхования жизни заключен после 1 января 2021 года на срок менее трех лет и уплата страховых взносов за гражданина осуществлялась за счет денежных средств организации, ИП, ФЛ, не состоящих с этим гражданином в отношениях близкого родства, опекуна, попечителя и подопечного, страховые выплаты по такому договору страхования будут облагаться подоходным налогом.

Для увеличения доходности по договорам страхования жизни, снижения влияния инфляции на накопления застрахованных лиц законодательством предусмотрена обязанность страховщика дополнительно сверх гарантированного дохода, установленного по указанным договорам страхования, направлять на увеличение накоплений застрахованных лиц не менее 50% прибыли от инвестирования и размещения средств страховых резервов.