Для участников – руководителей районных методических формирований, заместителей заведующих по основной деятельности – была подготовлена обзорная панорама-презентация сюжетно-ролевых игр в групповых помещениях учреждения. Воспитатели поделились, какие из игр проводятся в дошкольном центре и как происходит непосредственно игровой процесс.

Директор дошкольного центра развития ребенка Галина Кураликова рассказала об учреждении, коллективе, достижениях воспитанников. О современных практиках организации сюжетно-ролевой игры как ресурсе формирования основ функциональной грамотности воспитанников проинформировали начальник учебно-методического отдела дошкольного и начального образования Гомельского областного института развития образования Анна Мельникова и методист Татьяна Ус. Они обратили внимание, что сюжетно-ролевая игра – это не просто развлечение, а мощный образовательный ресурс, который закладывает основы для всестороннего развития и будущей успешности ребенка.

Практическая часть мероприятия состояла из мастер-классов по формированию основ социально-бытовой грамотности у воспитанников старшей группы. В качестве примера были взяты игры «Ателье» и «Супермаркет».

Об особенностях организации сюжетно-ролевой игры для детей дошкольного возраста на современном этапе говорилось в рамках круглого стола. Обсуждались эффективные методы и приемы ее сопровождения, методическая составляющая, а также профессиональные компетенции воспитателя как ключевой ресурс развития игры.

Евгений Коновалов

Фото автора