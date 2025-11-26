Обязанности егерей в Беларуси будут изменены с 1 января, сообщили БЕЛТА в БООР.

«Сегодня работа всего Белорусского общества охотников и рыболовов не дает ожидаемого результата. Причина этого вполне ясна, и находится она на нижнем звене нашей организации — в первичных организациях и охотничьих хозяйствах. По факту сегодня БООРом руководит не председатель центрального правления, не областные правления и даже не председатели районных оргструктур. Сегодня обществом руководит «среднестатистический егерь». Он решает, когда будет охота, что будет к отстрелу, кто поедет, сколько заплатит, куда пойдут деньги, кто будет на каком номере, будет ли вообще соблюдаться закон. Это не эмоции, это констатация факта», — сказал председатель РГОО «БООР» Игорь Шуневич.

Он предостерег собравшихся от «резких действий», пояснив, что этот охотничий год дорабатывается по старым правилам. Люди должны спокойно закрыть путевки, отчитаться, сдать оружие на хранение. А вот с 1 января все кардинально изменится. Основное изменение, которое касается каждого, — егерь перестает быть организатором охоты. Егерь становится исключительно исполнителем — производителем охоты. Это значит, что у егеря больше не будет личной клиентской базы, он не будет иметь права самостоятельно приглашать охотников, договариваться о встречах, принимать деньги.

Егерь не будет решать, где и когда будет проводиться охота. Он будет получать от своего непосредственного руководителя (старшего егеря, охотоведа или председателя районной структуры) четкое производственное задание, оформленные документы, путевки и топливо по талонам или карточкам — и выполнять его. Все общение с охотниками по организации коллективных охот, сбор денег, выдача путевок — полностью ложится на районные и межрайонные структуры, на охотоведов и председателей.

По словам Игоря Шуневича, сейчас это необходимо сделать потому, что сегодняшняя система порождает безответственность на всех уровнях, ведет к материальным убыткам, влечет многочисленные жалобы охотников, имиджевые издержки и потери. С нового охотничьего сезона такой схемы больше не будет. «Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве, — 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью — не важно», — подчеркнул он. Председатель отметил, что большинство из делегатов съезда руководят людьми, но делают это интуитивно, «как привыкли». А этого недостаточно, нужно знать хотя бы азы теории управления.

При этом он пообещал «серьезное материальное стимулирование» тем егерям, которые честно перейдут на новую систему, будут качественно выполнять только свою прямую работу и приносить доход организации. Будет разработана прозрачная система премий и надбавок. «И еще раз напомню: мы — общественная организация. Наша главная уставная цель — максимально полное удовлетворение потребностей членов общества в охоте, рыбалке и отдыхе на природе. А не превращение в коммерческую структуру, где главное — личный заработок», — отметил Игорь Шуневич.

Президентом Республики Беларусь 13 февраля 2023 года принят указ №35, который дал старт и нормативно закрепил основы реорганизации РГОО «БООР».