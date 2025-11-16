С какими результатами коллектив ОАО «Гомельлен» планирует завершить текущий год, о планах и перспективах предприятия «Авангарду» рассказал исполняющий обязанности директора Николай Бабушкин.

Достойный урожай и модернизация производства

«Выполнение госзаказа – основной показатель эффективности нашего предприятия, – подводит промежуточные итоги Николай Бабушкин. – И если длинного волокна мы произвели на 125%, то по короткому план выполнили на 140%. А в целом по предприятию госзаказ достиг 135%. Текущий год выдался для нас урожайным: на площадях в 1100 га получили 5516 тонн тресты. Для сравнения: в 2020-м заготовили 4586 тонн тресты, но при этом лен возделывали на 1500 га площадей. Выращенную льнотресту заложили на имеющихся площадках для хранения в Кривске и Гусевице, теперь важно ее сохранить и переработать. Среди основных показателей хочу отметить и увеличение рентабельности продаж с 5,4 до 13,6%, которая не могла не сказаться на росте заработной платы».

Необходимость переработки урожая совпадает с еще одной важной задачей для коллектива – модернизацией производства. Увеличивающиеся год от года объемы выращенной льнотресты требуют наличия современной производственной линии для ее переработки. Вместе с тем стоит отдать должное профессионализму технического персонала: имеющееся на льнозаводе оборудование поддерживается в рабочем состоянии и позволяет не прерывать переработку льна.

Среди перспективных направлений, взятых на вооружение льноводами и обеспечивающих дополнительную финансовую прибыль, – производство льносемян. Оно оправдано и тем, что на предприятии созданы все необходимые условия для сушки, очистки и хранения ценного сырья. В прошлом сезоне, к примеру, здесь собрали 140 тонн, в нынешнем – 263. Достигнуть такого результата позволили погодные условия, но и, безусловно, неукоснительное соблюдение технологии возделывания и уборки льна. Более 100 тонн льносемян планируют реализовать, а вырученные денежные средства направить на приобретение технологического оборудования. В первую очередь модернизация коснется линии длинного волокна как основного источника финансовых поступлений. Уже сегодня прорабатываются вопросы с определением производителя оборудования.

Опытные кадры – основа любого предприятия

Для работников льнозавода, задействованных на полях, аграрный год практически завершен: сегодня-завтра они закончат пахоту выделенных на следующий сезон полей и выйдут на помощь сельхозпредприятиям района. Зимний период для механизаторов – вовсе не период затишья: самое время подготовить, отремонтировать, где необходимо, технику и поставить ее на хранение. Природа не ждет: пару-тройку месяцев и с установлением первых погожих дней аграрии вновь выйдут в поля.

Николай Бабушкин уверен, что во многом благодаря сложившемуся коллективу удается стабильно получать хороший урожай. Среди трактористов, которые не один год в профессии, руководитель отмечает добросовестный подход к работе Михаила Чуенкова, Александра Алилуйко, Сергея Яночкина, Владимира Шевченко. Недавно влились в коллектив, но уже положительно зарекомендовали себя механизаторы Александр Рубанов и Виктор Сивцов.

Опыт, преданность профессии и родной земле – все эти качества можно смело отнести к трактористу Сергею Яночкину. Уроженец Кривска еще в юности принял решение жить и работать на малой родине. Получив в УПК права тракториста, начинал в местном сельхозпредприятии, уже 28 лет трудится в льняной отрасли. Здесь он повстречал и свою судьбу – супругу Наталью Степановну. Поэтому льнозавод для Яночкиных стал семейным предприятием. За годы работы Сергею Петровичу доверяли разную технику – от трактора ЮМЗ-6, прообразом которого выступил МТЗ-5, до современного и не менее надежного погрузчика «АМКОДОР». Многофункциональная и мобильная техника отечественного производства – незаменимый помощник в погрузочных работах на разных участках льнозавода – и в поле, и на производственной территории. «Работать здесь можно и нужно», – немногословно, с улыбкой пояснил значимость выбранного для себя профессионального пути Сергей Яночкин при встрече. Отрадно, что его труд отмечен на областном уровне: в преддверии Дня работников сельского хозяйства на областном празднике тружеников села Сергею Яночкину объявлена благодарность от Гомельского облисполкома.

Не менее важная роль на предприятии отведена работникам, задействованным на переработке льнотресты в волокно. Производственный процесс в цехе длинного и короткого волокна организован в три смены, каждой руководит мастер со стажем более 20 лет – Тамара Бобикова, Татьяна Соколова и Елена Шакланова.

Прежде чем стать мастером смены, Тамара Бобикова прошла путь от рядового работника и бригадира. Сегодня под ее началом льнотресту превращают в льноволокно 15 человек. Трудоемкий и многоэтапный процесс – от сушки, прессования, раскладки, мялки и сортировки волокна до прессования короткого волокна в кипы – требует внимательного отношения на каждом участке линии. Тамара Бобикова ценит за старание и как специалистов в своем деле бригадира Наталью Богданович, загрузчика сырья Оксану Минькову, сортировщицу короткого волокна Лидию Скосареву, мяльщика длинного волокна Сергея Харькова. Мастер смены к любой работе относится очень ответственно: любит порядок и требует такого отношения от подчиненных.

Супруг Тамары Дмитриевны Вячеслав Николаевич также трудится на льнозаводе: более 30 лет управлял тракторами, а сейчас работает в охране. Как известно, трудовые и семейные династии – верный признак благоприятного микроклимата в коллективе.

Льняные кудесницы, или волшебство женских рук

После того как длинное волокно сходит с линии, его доставляют в цех подвязки. Там вручную, прядь за прядью его распределяют по цвету и длине сортировщицы Ольга Малофей, Юлия Сусолкина и Людмила Волчкова. За смену бригада обрабатывает и подвязывает порядка 250 кг волокна.

Контрольный мастер Тамара Курочкина координирует процесс и оценивает уже готовое волокно. Присвоенные номера 9, 10, 11, 12 – не просто цифры, но и показатель качества. Дальше волокно поступает на Оршанский льнокомбинат, где идет на производство нитей, тканей, постельного белья.

Как отмечает Тамара Михайловна, в их небольшом коллективе и опытные работники, и новички, но все они трудятся на результат: их участок – один из финишных этапов в финансовой цепочке.

С заботой о каждом работнике

Николай Бабушкин уверен, что, несмотря на имеющиеся трудности, проблемные вопросы, никогда нельзя стоять на месте, не ждать чьей-либо поддержки, а самим искать перспективные направления и двигаться вперед. Это касается возделывания льна, его переработки, модернизации оборудования, обновления машинно-тракторного парка, благоустройства территорий и ремонта производственных зданий и помещений. Все это делается для того, чтобы каждый из членов коллектива с удовольствием шел на работу и понимал: за добросовестный труд его ждет и достойная оплата.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора

УНП 490175109