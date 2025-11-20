В рамках реализации Комплекса дополнительных мероприятий по оказанию профилактического воздействия в отношении трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни, в отделе принудительного исполнения района прошло заседание постоянно действующей комиссии по оказанию содействия в трудоустройстве лицам, незанятым в экономике.

На комиссию были приглашены неработающие граждане, состоящие на различных видах учета в РОВД, а также в отношении которых в отделе принудительного исполнения возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженностей.

В ходе работы присутствующим доведены сведения о наличии имеющихся на территории района вакансиях и выданы направления для трудоустройства.

Затем незанятые в экономике граждане были задействованы на благоустройстве парковой зоны в г. Буда-Кошелево.