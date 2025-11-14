В целях вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет площадку для прямых переговоров потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями республики о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики Беларусь и Российской Федерации.

19 ноября 2025 года с 10:00 до 12:00 часов в рамках контактно – кооперационной биржи планируется проведение онлайн-переговоров с организациями Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь: РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания» (ОАО «Гомельстекло», ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Белмедстекло», ОАО «Гродненский стеклозавод филиал «Елизово») и РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» (ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Кричевцементношифер»).

Срок приема заявок: до 17 ноября 2025 года.

С перечнем импортных комплектующих изделий и материалов

для организаций холдингов, которые предлагаются для освоения

в Республике Беларусь и Российской Федерации, можно ознакомиться

на сайте belarp.by или по ссылке https://belarp.by/ru/subcontractation.

Ссылка для подключения к онлайн-переговорам будет направлена на электронный адрес участника в день проведения переговоров. Возможность использования площадки Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатная.