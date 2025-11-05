Гомельская областная инспекция Госстандарта пресекла реализацию в розничной торговой сети лакомства, которое не отвечает требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза. Об этом сообщили БЕЛТА в областной инспекции.

Речь идет о жидких конфетах-спрее «Веселый напугай» (граната XXL) китайского изготовителя IVY (HK) Industry Co., Limited.

Установлено, что при производстве лакомств применялась незаявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка — консервант бензойная кислота (Е210) — с превышением максимального допустимого уровня.

Продукция признана опасной. Приняты меры по ограничению ее ввоза и обращения на рынок республики, изъятию из обращения. Также прекращено действие выданного на нее документа об оценке соответствия.