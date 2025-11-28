В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили, что на стыке двух времен года – осени и зимы – ожидаются температурные контрасты между прохладным северо-западом и теплым юго-востоком страны.

Суббота, 29 ноября

Последние выходные ноября придут в Беларусь с новыми порциями осадков. Синоптики обещают дождь с мокрым снегом на большей части территории республики. В субботу осадки вероятнее всего пройдут по юго-востоку страны. К тому же обещают слабый туман и гололедицу на дорогах.

В эти сутки в Минске и днем, и ночью ожидается одинаковая температура – около 1 °C выше нуля. В Гродно днем будет +1 °C, с наступление темноты – возможно около нуля, в Витебске температурная разбежка составит от +1 °C днем до +2 °C к вечеру. В Могилеве также днем будет прохладнее, чем ночью – столбики термометров покажут от +2 °C до +4 °C соответственно. Самый «теплый прогноз» в республике на субботу дали по Гомельской области – в течение суток термометры замрут на отметке +5 °C вне зависимости от светового дня.

Воскресенье, 30 ноября

Сохранится высокая вероятность дождя днем, а ночью еще и с мокрым снегом. Ожидаются и сопутствующие этому времени года факторы – туман, гололед и скользкие дороги. Но температурный фон будет чуть выше, чем в предыдущий день.

Ночью на большей части территории страны, а днем местами по юго-востоку пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). В отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от –2 °C до +5 °C, днем от –1 °C до +6 °C, по юго-востоку – до 8 градусов тепла.

В Минске днем пройдут дожди, а столбики термометров зафиксируют единую температуру в течение суток +4 °C. В Бресте ожидается без осадков со среднедневной температурой около +5 °C, в Гродно также без температурных качелей – порядка 3 °C тепла в светлое и темное время суток. В Витебске – от +4 °C днем до +2 °C ночью, в Могилеве разбежка температурных показаний составит от +5 °C до +3 °C. В Гомеле контраст температур будет более выражен: днем ожидается +6 °C, к ночи – около нуля.

На старте зимы

Календарная зима придет с мокрым снегом, дождем и скользкими улицами, но с комфортной для этого времени года температурой. В понедельник, 1 декабря, температура воздуха по стране в течение суток составит от минус 2 °C до 4 °C тепла. По югу республики в отдельных регионах ожидается до +7 °C.

1prof.by