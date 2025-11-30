В понедельник, 1 декабря, в ночные и утренние часы во многих районах республики, днем местами ожидается туман — объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В понедельник прогнозируется преобладание облачной погоды. Местами ожидаются небольшие осадки — дождь, мокрый снег. В отдельных районах возможен слабый гололед. По северу на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного.

Температура воздуха в течение суток составит от минус одного градуса до плюс пяти градусов.