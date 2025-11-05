В соответствие с Правилами охоты с 1 ноября 2025 г. по 25 января 2026 г. продолжается охота на зайца-беляка, зайца-русака, а также разрешается охота на белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.





Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками всех пород, кроме борзых. Разрешенными орудиями при ружейной охоте являются нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули от 400 до 1500 джоулей; гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

Кроме того, напоминаем, что до 31 декабря продолжается сезон загонной охоты на копытных животных. Разрешено охотиться на нормируемые виды, такие как лось, кабан, косуля, благородный олень, пятнистый олень, лань и муфлон.

Охота на копытных может осуществляться ружейным способом с загоном и собаками в светлое время суток, а также из засады и с подхода в течение суток. Добыча копытных разрешена любого пола и возраста, учитывая планы изъятия в охотничьих хозяйствах.

Также разрешена охота на бобра, выдру, тетерева, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, перепела, фазана, рябчика, серую куропатку, волка, лисицу, шакала, енотовидную собаку, серую ворону, сороку, баклана, серую и белую большую цаплю, а также сизого голубя.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского, 45/2а, тел. 2-76-30, или по телефону «горячей линии» Госинспекции 8-033-333-60-00, или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.