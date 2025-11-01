Этот процесс невозможен без опытных врачей и современных методов исследования. Ими в полной мере обладает медицинский центр «Точная диагностика», который уже третий год принимает пациентов в г. Буда-Кошелево.

Точная диагностика важна

Директор центра, врач-терапевт с 28-летним стажем Жанна Евтухова отмечает, что выявить заболевание на ранних сроках, определить его характер – первоочередная задача для коллектива. Причем это важно как для посетителей, так и для врачей: от точности и объективности зависят дальнейшее лечение и профилактика. Не менее значимым аспектом является и мастерство по интерпретации результатов и объективности вынесенных медицинских заключений. Сталкиваясь с многообразием данных, врач должен выделить среди них ключевые симптомы и признаки. Именно в этом процессе проявляется профессионализм медицинских специалистов «Точной диагностики».

Все виды УЗИ-диагностики качественно и без очередей

Как показала практика, наиболее востребованной услугой среди населения в медцентре является УЗИ-диагностика. Это безопасный и информативный метод, позволяющий раскрыть множество вопросов о состоянии организма. На современном оборудовании, качественно врачи выполняют широкий спектр УЗИ: органов брюшной полости, почек, кишечника, малого таза, сердца, сосудов, мягких тканей, суставов, щитовидной железы, легких и др.

Если у посетителя при проведении УЗИ выявили какие-либо проблемы со здоровьем, у него есть возможность в этот же день (если ведется прием) или по записи в другое удобное время проконсультироваться у врача необходимого профиля. И, что важно, получить дальнейшее лечение и индивидуальные рекомендации по профилактике того или иного заболевания, учитывая особенности состояния своего здоровья. Такой комплексный подход позволяет значительно улучшать результаты лечения в целом.

Следует отметить, что в «Точной диагностике» проводят УЗИ-обследования и детям. Таким образом, квалифицированную помощь малыши могут получить, не выезжая за пределы района. Ребенку до 3-х лет здесь проведут нейросонографию (ультразвуковое исследование головного мозга у новорожденных и детей первого года жизни), УЗИ сердца и органов брюшной полости. Детям 3-7 лет сделают УЗИ сердца (рекомендуется перед поступлением в спортивные секции, школу), щитовидной железы, брюшной полости.

Солидный опыт в медицинской сфере

В медцентре, помимо врачей УЗИ-диагностики, прием ведут кардиологи, неврологи, терапевт, эндокринолог. Все специалисты имеют квалификационные категории, стаж работы в медицине более 10 лет, они трудятся в ведущих учреждениях здравоохранения г. Гомеля: областном клиническом кардиологическом центре, областном эндокринологическом диспансере, областной консультативной поликлинике и др. Доктора владеют уникальными навыками, приобретенными за годы практики. Это позволяет им проявлять высокий профессионализм в оценке состояния пациентов и принятии оптимальных решений.

В сотрудничестве с ИНВИТРО и страховыми компаниями

В «Точной диагностике» выполняется ряд лабораторных анализов: общеклинические исследования крови, биохимический анализ крови, гормональные исследования, на онкомаркеры, исследования заболеваний женской половой сферы и др. Взятые биоматериалы направляют в лабораторию ИНВИТРО в г. Минск.

Медцентр также тесно сотрудничает со страховыми компаниями «Белгосстрах» и «Белнефтестрах». Те, кто оформил с ними полисы добровольного медицинского страхования, имеют возможность пройти в «Точной диагностике» весь спектр обследований – получить консультацию, сделать УЗИ, сдать анализы – за счет страховых компаний.

Приемлемые цены и шаговая доступность

Помимо широкого спектра исследований и услуг, имеющего доступный ценовой диапазон, клиентов центра при обращении ожидают внимательное отношение и профессиональные консультации со стороны докторов и сотрудников.

Записаться на УЗИ, на консультацию к врачам, взять направление на анализы можно по тел. +375 (25) 501-60-60, или посетив медицинский центр по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Советская, 9Б-2 (вход с обратной стороны магазина «Всё для дома»). Что важно для иногородних жителей, «Точная диагностика» располагается недалеко от автостанции и железнодорожного вокзала, работает в будние

и выходные дни. График работы центра: ежедневно с 7.00 до 20.00.

5 фактов о «Точной диагностике»:

✓ первого посетителя здесь приняли в сентябре 2023 года;

✓ в медцентре работают опытные доктора из крупных лечебных учреждений г. Гомеля со стажем работы от 10 лет;

✓ здесь оказывают услуги по ультразвуковой диагностике, неврологии, кардиологии, терапии, эндокринологии, лабораторной диагностике;

✓ центр сотрудничает с лабораторией ИНВИТРО, «Белгосстрахом» и «Белнефтестрахом»;

✓ в центр просто записаться и попасть на прием: посетителей принимают без очередей и долгих ожиданий.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора

УНП 491479866