В Березинском районе продолжаются масштабные поиски 14-летнего Максима Зеньковича, который пропал 8 ноября. Как сообщили «МП» в штабе, отрабатываются все возможные версии и рассматриваются все обращения, поступающие от граждан.

Сотрудники милиции обследовали не только населенные пункты, прилегающие к дому мальчика, но и другие близлежащие территории района.

Особое внимание уделено проверке ранее судимых и других подозрительных лиц. По словам правоохранителей, ни одно обращение граждан не остается без внимания.

Среди предполагаемых версий — похищение ребенка, дорожно-транспортное происшествие, а также возможность того, что подросток заблудился и не может выйти на связь.

На месте организовано круглосуточное дежурство. Милиционеры и специалисты фактически живут в районе поиска: для них обеспечено проживание и необходимые условия работы.

Криминалисты находятся в постоянной готовности, отрабатывая все поступающие данные.

Что известно о мальчике?

Максиму Зеньковичу 14 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, со светло-русыми волнистыми волосами. На момент исчезновения он был одет в теплую болоневую куртку темно-зеленого цвета с мехом на капюшоне, темный гольф, теплые спортивные штаны темного цвета с принтом в виде белого лица на штанине, черные кроссовки с салатовой надписью Air Max и серую шапку с черной полосой.

Подросток уехал на велосипеде марки «Стелс» синего цвета из деревни Карбовское около 10:00 утра и до сих пор не вернулся.

Любую информацию о местонахождении подростка просьба сообщать по телефонам 102 или в ближайший отдел милиции.