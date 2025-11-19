Актуальную ситуацию на белорусско-литовской границе в связи с ожидаемым открытием Литвой пунктов пропуска обсудили в Государственном секретариате Совета безопасности на межведомственном совещании, организованном по поручению Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе участников совещания были премьер-министр Александр Турчин, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, главы Министерства иностранных дел Максим Рыженков, Государственного пограничного комитета Константин Молостов, Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

«В средствах массовой информации появляются какие-то сообщения о том, что правительство Литвы собирается открыть закрытые ими же пункты пропуска. При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле. Поэтому со всеми заинтересованными обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на границе, — рассказал журналистам по итогам совещания Александр Вольфович. — К сожалению, никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало».

Участники совещания обсудили возможные меры, которые будет необходимо предпринять в случае открытия литовской стороной пунктов пропуска. «Белорусская сторона не закрывала пункты пропуска, была готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии министерств иностранных дел», — подчеркнул госсекретарь Совбеза.