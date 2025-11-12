В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что делать, если часть отпуска осталась неиспользованной, сообщает БЕЛТА.

По общему правилу наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск ежегодно полной продолжительности в пределах его рабочего года, а работник должен его использовать.

Но что делать, если часть отпуска осталась неиспользованной? Первый вариант — перенести часть трудового отпуска на следующий рабочий год.

Как поясняется, в текущем рабочем году перенос или продление трудового отпуска возможны в ряде случаев: вы заболели (временная нетрудоспособность), начался отпуск по уходу за ребенком, нужно выполнить государственные обязанности (с правом на освобождение от работы), отпуск совпал с учебным, вовремя не выплатили отпускные, а также с согласия сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.

Перенести часть отпуска на следующий рабочий год можно только в двух случаях: если это исключительные случаи в связи с производственной необходимостью или если вас отозвали из отпуска по инициативе нанимателя. Даже в этих случаях необходимо использовать минимум 14 календарных дней в текущем году.

Вторым вариантом будет получить денежную компенсацию за отпуск. Это касается части трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающей 21 календарный день. И сделать можно по соглашению между работником и нанимателем.

Замена денежной компенсацией не допускается в отношении отпусков, предоставляемых авансом, и отпусков, предоставляемых беременным женщинам, работникам, признанным инвалидами, работникам моложе 18 лет, работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения, а также в отношении дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Получить денежную компенсацию реально при отзыве из трудового отпуска, если в текущем рабочем году использовано не менее 14 календарных дней отпуска, а также при увольнении.