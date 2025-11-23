Ежегодно выпускники вузов и колледжей выбирают наш район для профессионального старта. Среди них есть и местные ребята, и те, кто приехал из других городов. Что привлекает их сюда? Возможность развиваться и чувствовать поддержку коллег. В этом материале – три разные истории о начале большого пути.

С любовью к лесу

Для Даны Горуновой, уроженки г. Буда-Кошелево, выбор профессии не был случайным. Еще будучи школьницей, она часто бывала на работе в лесничестве у мамы своей подруги. Именно тогда у нее созрело решение работать в лесной отрасли. «Многие удивляются, считают лесное дело мужским, но это стереотип, – уверенно говорит Дана. – Главное – желание учиться и работать. На нашем факультете в ГГУ имени Франциска Скорины девушек всегда было много, а сейчас на 1-2-х курсах нас вообще большинство».

Первое серьезное погружение в профессию произошло на 4-м курсе, когда она проходила двухмесячную практику в Буда-Кошелевском опытном лесхозе, где работала лесником. Под руководством опытного мастера Дана осваивала азы: проводила отводы лесосек, занималась осветлением рубок, участвовала в посадках молодого леса. Полученные навыки стали для нее крайне полезными.

Вернувшись в родной район по распределению, девушка пол-ностью погрузилась в работу. Ее поле деятельности как помощника лесничего Викторинского лесничества – выращивание лесных культур от посадки и посева до кропотливого ухода, а также ведение необходимой документации. Как отмечает Дана, вуз дал ей крепкие теоретические знания, но многое по-прежнему постигается на практике. «Коллектив у нас замечательный, – делится молодой специалист. – Никто не оставляет без внимания, всегда подскажут и помогут. Планирую и дальше работать в лесном хозяйстве. Здесь я чувствую, что приношу реальную пользу.

Движение – это жизнь

Владислав Ковалев с детства знал, что его жизнь будет связана со спортом. Занятия легкой атлетикой в школе закалили характер парня. Он понял, что спорт – это не только про результат, но и про удовольствие от процесса. Окончив Горецкий педагогический колледж, молодой человек вернулся на малую родину, в Гусевицу. Сейчас работает учителем физкультуры и здоровья в Глазовской школе.

«Дети все разные, к каждому нужен свой ключик, – рассуждает Владислав. – Для ребят младших классов физкультура – это игра, для подростка – возможность выплеснуть энергию. Моя задача – не просто провести занятие по нормативам, а заинтересовать, увлечь, чтобы ребенок с удовольствием шел на урок. Только тогда спорт станет для него не обязанностью, а радостью и потребностью».

Немалую роль в адаптации молодого специалиста играет опытный наставник, учитель физкультуры и здоровья Дмитрий Шутов. Он помогает Владиславу разобраться в тонкостях ведения школьной документации, делится секретами планирования занятий и методиками работы с разными возрастными группами. Их плодотворное сотрудничество уже дает реальные результаты: ученики Глазовской школы активно и успешно принимают участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах и различных районных акциях.

Директор школы Наталья Немцева высоко оценивает потенциал молодого педагога: «Владислав – умный, активный и инициативный парень. Он быстро нашел общий язык и с детьми, и с коллегами. Надеемся, что он станет частью нашего коллектива на долгие годы».

Творческий подход к школьным будням

Юлия Бобло еще в школьные годы вместе с родителями переехала из Гомеля в д. Бацунь. Окончив Гомельский колледж дизайна и компьютерной графики, решила остаться в районе, где живут ее близкие. Так она пришла работать педагогом-организатором в СШ №1 райцентра.

«Перед первым рабочим днем, конечно, одолевало волнение, – признается Юлия. – Но сейчас с улыбкой вспоминаю эти переживания. Коллектив встретил меня тепло, и все тревоги быстро улетучились. Мой совет будущим выпускникам: не бойтесь нового этапа. Это увлекательно! Учитесь, набирайтесь опыта, а коллеги всегда поддержат. Все обязательно получится».

Работа педагога-организатора для Юлии – это возможность превратить школьную жизнь в яркий и непрерывный творческий процесс. Она полностью погружена в подготовку сценариев для разнообразных мероприятий, привносит в них свой художественный вкус и дизайнерские навыки. Но особую любовь в ее сердце занимает черчение, которое она ведет у десятиклассников. «Это был мой любимый предмет в школе, – вспоминает девушка. – Теперь я сама могу передавать знания детям. В будущем хотела бы преподавать черчение в колледже».

Свободное от работы время Юлия посвящает своему любимому хобби – рисованию. Она предпочитает пейзажи, работая красками и акрилом, находя в этом вдохновение для новых проектов.

Как видим, в нашем районе создаются хорошие условия для профессионального старта молодых специалистов. Здесь можно найти интересную работу, возможности для карьерного роста. Квалифицированные кадры – важный ресурс для развития района, а желание работать и совершенствоваться говорит о том, что Будакошелевщина становится все более привлекательной для молодежи.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора