Такой перепад температур — время повышенной осторожности, особенно при выпадении осадков. Ночью лужи замерзают, превращая дорогу в каток.
Главные враги водителя сейчас — утренняя и вечерняя гололедица, особенно на мостах и в тени.
Ваши главные правила на этот период:
— плавность — никаких резких торможений и поворотов руля;
— дистанция — увеличьте ее вдвое, тормозной путь на льду непредсказуем;
— скорость — выбирайте такую, чтобы всегда оставаться хозяином положения.
Будьте внимательны к пешеходам, они могут поскользнуться. Следите за чистой стекол и фар, а омывайка должна быть незамерзающей.
Берегите себя и других! Ваша безопасность — в ваших руках.