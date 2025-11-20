Такой перепад температур — время повышенной осторожности, особенно при выпадении осадков. Ночью лужи замерзают, превращая дорогу в каток.

Главные враги водителя сейчас — утренняя и вечерняя гололедица, особенно на мостах и в тени.

Ваши главные правила на этот период:

— плавность — никаких резких торможений и поворотов руля;

— дистанция — увеличьте ее вдвое, тормозной путь на льду непредсказуем;

— скорость — выбирайте такую, чтобы всегда оставаться хозяином положения.

Будьте внимательны к пешеходам, они могут поскользнуться. Следите за чистой стекол и фар, а омывайка должна быть незамерзающей.

Берегите себя и других! Ваша безопасность — в ваших руках.

Госавтоинспекция Гомельщины