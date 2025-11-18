«Программа для Полесского региона в первую очередь направлена на человека. Она состоит из двух частей. Первое − экономические проекты, чтобы в каждом регионе заработала экономика. Вторая часть − инфраструктурные проекты. Как сказал Президент, мосты, дороги − все, что необходимо для удобства, развития и жизнедеятельности региона».

По словам губернатора, около 60% мероприятий уже в работе:

«Часть будет завершена в 2025 году, планово они будут переходить из года в год, чтобы к 2030 году обеспечить результат этой программы».

Глава региона отметил, что в итоге предусмотрено значительно нарастить объемы производства как в сельском хозяйстве, так и промышленности. А главный итог всего — рост достатка каждого человека, занятого в экономике.

Гомельщина официально