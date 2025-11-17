Почти 4 тыс. индивидуальных предпринимателей в Беларуси перерегистрировались в юридические лица. Об этом заявил журналистам министр экономики Юрий Чеботарь, передает корреспондент БЕЛТА.

«С момента принятия закона о предпринимательской деятельности почти 4 тыс. ИП перерегистрировались в юрлица. Напомню, есть возможность перерегистрации день в день и сохранения всех своих документов, сертификатов, разрешений и дальше работать как юридическое лицо. Активно идет процесс, и мы видим, что 1 января, когда включатся основные нормы этого закона, большинство предпринимателей этот процесс завершит», — сказал Юрий Чеботарь.

Большая часть индивидуальных предпринимателей, которые перешли в статус коммерческой организации, — это субъекты Минска (33,3%).

Министр подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес вносит значимый вклад в развитие белорусской экономики. «Это более 20% объема промышленного производства, больше половины экспорта услуг. В этом году мы, скорее всего, зафиксируем исторический максимум по количеству организаций малого и среднего предпринимательства — их будет около 130 тыс.», — отметил он.

Поддержка бизнесу оказывалась по государственной программе «Малое и среднее предпринимательство». За текущую пятилетку профинансировано свыше 900 проектов на общую сумму более Br100 млн.