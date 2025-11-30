Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила китайские снеки, которые не отвечают требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза, сообщили БЕЛТА в областной инспекции.

Речь идет и закусках, известных как латяо, которые стали популярны в последнее время.

«В некоторых позициях китайских снеков Huang Peng Fei от китайского производителя Pingjiang Benwei Food Co., Ltd применялись недопустимые для данного вида продукции пищевые добавки», — уточнили специалисты. Это подсластитель цикламовая кислота (Е952), антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) в закусках со вкусами лобстера, креветки и яйца, краба, а также антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316) в снеках со вкусом рыбы.

Кроме того, на продукции нет надписи «с сахаром (сахарами) и подсластителем (подсластителями)», а энергетическая ценность не указана в джоулях.

По результатам проверки Госстандарт принял меры по ограничению ввоза и обращения на рынке республики данной продукции. Прекращено действие выданного на нее документа об оценке соответствии. Поставщику предписано изъять остатки опасной продукции для дальнейшей утилизации либо вывоза за пределы Беларуси.