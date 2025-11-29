Гомельской отделение Белорусской железной дороги информирует, что поезд региональных линий экономкласса №6470 Хойники-Василевичи отправлением со станции Хойники в 07.26 по техническим причинам отправился в 08.57.

Поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно в 1 час 30 минут.

В связи с этим поезд №6469 Василевичи-Хойники отправится со станции Василевичи в 10.00 и прибудет в Хойники с опозданием ориентировочно в 1 час 10 минут.

Поезд №6476 Хойники-Гомель отправится со станции Хойники в 11.03 и прибудет на станцию Гомель с задержкой ориентировочно в один час.

