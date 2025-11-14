Министерство внутренних дел и администрации Польши хочет, чтобы два закрытых в настоящее время автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью («Бобровники» — «Берестовица» и «Кузница Белостоцкая» — «Брузги») вновь открылись 17 ноября. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Центра государственного законодательства Польши, сообщает агентство PAP.

«Планируемые мероприятия направлены на возобновление потока людей и товаров, что является ответом на ожидания общества, в частности большой группы предпринимателей и перевозчиков», — говорится в обосновании проекта.

Согласно проекту, пограничный переход «Бобровники» — «Берестовица» планируется открыть для пассажирских перевозок, включая автобусы. Кроме того, он будет работать, но с некоторыми ограничениями, для грузовых перевозок. Здесь разрешено будет пропускать транспорт, зарегистрированный в государствах — членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли — участниках Соглашения о Европейской экономической зоне и Швейцарии.

Второй пограничный переход «Кузница Белостоцкая» — «Брузги» будет открыт для пассажирского транспорта, за исключением движения автобусов.

В настоящее время для движения автомобилей открыт пограничный переход «Тересполь» — «Брест», а для грузовых автомобилей — «Кукурыки» — «Козловичи». Также работает несколько железнодорожных грузовых переходов.

Ранее, 28 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о готовности в ноябре вновь открыть два пограничных перехода с Беларусью. Он говорил, что открытие переходов в Бобровниках и Кузнице состоится «в пробном режиме» после консультаций с Вильнюсом. Литовский премьер Инга Ругинене 30 октября заявила, что открытие этих погранпереходов откладывается. По ее словам, такая договоренность была достигнута после ее переговоров с Туском. Представитель правительства Польши Адам Шлапка позднее сообщил, что погранпереходы все же планируется открыть «примерно в середине ноября». Представители бизнеса Польши не раз подчеркивали, что открытие пограничных переходов с Беларусью в Подляском воеводстве очень важно для экономики восточной Польши.

В Подляском воеводстве, как писали польские СМИ, сейчас проводятся интенсивные подготовительные работы, направленные на скорейшее открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью в Бобровниках и Кузнице. Координацию этих работ осуществляет подляский воевода Яцек Бжозовский.

Как известно, погранпереход «Кузница» был закрыт в ноябре 2021 года, а пункт пропуска «Бобровники» — в феврале 2023 года.

