Власти Польши возобновят 17 ноября работу двух закрытых в предыдущие годы погранпереходов на границе с Беларусью в Бобровниках и Кузнице. Соответствующее распоряжение издал глава польского МВД Марчин Кервиньский, сообщают польские СМИ со ссылкой на сайт МВД.

«Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение, согласно которому возобновится работа погранпереходов «Кузница Белостоцкая — Брузги» и «Бобровники — Берестовица», — говорится на сайте ведомства.

17 ноября польская сторона начнет пропускать легковые автомобили и автобусы через КПП в Кузнице, а через КПП в Бобровниках — легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС и Швейцарии.

belta.by