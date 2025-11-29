Ограничения на использование отдельных участков польского воздушного пространства вблизи границ с Беларусью и Украиной продлены до 9 марта 2026 года. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на Польское агентство аэронавигационного обслуживания.

Предыдущий срок действия этих ограничений был установлен до 9 декабря 2025 года. «Польское агентство аэронавигационного обслуживания продлило ограничения на свободное использование части польского воздушного пространства до 9 марта 2026 года, обновив зону ограничения вдоль границ с Украиной и Беларусью», — говорится в заявлении ведомства.

Агентство также сообщило, что запрос на продление этих ограничений поступил от Оперативного командования вооруженных сил по причине обеспечения национальной безопасности.

Ранее по просьбе Оперативного командования было введено ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129. Зона EP R129 охватывает всю границу с Беларусью и Украиной.