В рамках 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне депутатский корпус Будакошелевщины, активисты районного общественного объединения «Патриоты Беларуси» посетили мемориальный военно-исторический комплекс «Партизанская криничка». Делегацию возглавил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Обновленный военно-исторический комплекс открылся после реконструкции 17 августа 2022 года, в день 81-й годовщины создания партизанского отряда «Большевик», – одного из первых отрядов, который внес большой вклад в развитие партизанского движения и освобождение Беларуси. Его участники проводили диверсии на железных дорогах, главных автомагистралях, парализовали движение судов по реке Сож. По данным военной хроники, партизаны и подпольщики Гомеля уничтожили свыше 10 тыс. гитлеровцев, 15 складов боеприпасов и снаряжения, 8 железнодорожных мостов, 150 вражеских эшелонов, 515 автомашин. Вместе с частями Красной Армии партизаны участвовали и в операции «Багратион».

– Они вывели из немецких лагерей смерти свыше 8 тыс. военнопленных, спасли от угона в фашистское рабство 5 тыс. советских граждан. Только вдумайтесь в эти цифры. Скольким людям они спасли жизнь, порой ценою собственной. И это только часть героических подвигов, совершенных белорусами во имя мира в годы Великой Отечественной войны. Мы не имеем права этого забыть, – подчеркнул глава депутатского корпуса. – Мемориальный комплекс является отражением стойкости защитников нашего Отечества. Он достоин славы людей, завоевавших Победу, и будет всегда напоминать нам, молодому поколению о цене, которую заплатили наши деды и прадеды, отстаивая независимость своего государства.

В ходе экскурсии участники мероприятия узнали, в каких условиях жили и воевали партизаны, с какими сложностями им приходилось сталкиваться и как они героически их преодолевали, прониклись атмосферой того страшного военного времени. Будакошелевцы возложили цветы к монументу партизанам Гомельщины и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

Участники экскурсии поделились своими впечатлениями.

Марина Агажельская, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

– Здесь мы полностью погрузились в историю Великой Отечественной войны. Сравнивая те события с нынешним временем, мы благодарны нашим дедам и прадедам, которые отстояли мир, свободу и независимость. Каждому из нас необходимо задуматься о том, какой ценой они достались. Мы сегодня воспринимаем их как должное, не задумываясь, что этого всего могло бы и не быть. О мемориале нужно рассказать друзьям и знакомым, чтобы они приезжали сюда семьями. Мы обязаны помнить о прошлом, ценить настоящее и думать о будущем.

Мария Гераскевич, председатель Николаевского сельского исполнительного комитета:

– Многое из того, что я услышала, – это история моих родителей, бабушек и дедушек. В моей семье с фронтов Великой Отечественной не вернулись двое дедушек, и их жены были вынуждены в одиночку поднимать семьи. Мой отец родился в 1944 году, мама – в 1941-м. Они часто рассказывали о том, как тяжело им приходилось в послевоенные годы. А я эти рассказы передаю своим детям, чтобы они понимали, какую цену их предки заплатили за нынешнее мирное небо.

Иван Малашкин, председатель Потаповского сельского исполнительного комитета:

– Неизгладимые впечатления от посещения «Партизанской кринички» останутся надолго. Меня поразили условия, в которых жили партизаны. Я уверен: сюда надо водить детей и внуков, чтобы они знали, что такое война. Считаю правильным, что в Беларуси создаются подобные места, потому события Великой Отечественной войны забывать нельзя.

Евгений Коновалов

Фото автора