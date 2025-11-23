В конце ноября ожидается непостоянная, переменчивая предзимняя погода. Температурный фон будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Частая смена атлантических циклонов принесет неустойчивые погодные условия и все новые порции холодного воздуха, а также смешанные осадки, то погружая в зимнюю сказку, то вновь открывая сезон осенних дождей. Можно сказать, что настоящей зимней погоды в конце ноября и начале декабря пока ждать не стоит.

В начале недели погоду будут определять атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Преобладать будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки — снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный и северный, умеренный. Влажность воздуха — до 90%. Температура воздуха ночью — от минус 6 до плюс 1 градуса. Днем в понедельник — около нуля, во вторник — до 3 градусов тепла.

Ближе к середине недели проявится влияние очередного атмосферного фронта. В большинстве районов пройдут осадки: снег, мокрый снег, дождь. Ночью и утром — слабые туман и гололед. На дорогах местами будет скользко. Ветер западный, умеренный. Влажность — до 80%. Температура воздуха в среду ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — от нуля до 6 градусов тепла.

Предварительно в начале второй половины недели погоду будет определять обширный погожий антициклон. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, умеренный. Влажность — до 80%. Ночью — от минус 1 до плюс 6 градусов, днем в четверг и в пятницу — около нулевой отметки.

В последние выходные осени на погоду будет влиять область высокого атмосферного давления. Локально пройдут небольшие осадки. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Влажность — до 70%. Ночью — от минус 1 до плюс 6 градусов. В середине дня в субботу — от плюс 1 до минус 3 градусов, в воскресенье — около нуля.